Weihnachten 2020 im TV: Sky zeigt Weihnachtsfilme rund um die Uhr

Im Radio laufen die Weihnachtshits schon rauf und runter und auch bei einem gemütlichen Fernsehabend kann man sich jetzt in Stimmung für die Feiertage bringen. Pay-TV-Sender Sky hat derzeit jede Menge Weihnachtsfilme im Programm.

Ab Donnerstag, 17. Dezember, zeigt der Sender Sky Cinema Christmas bis 26. Dezember über 20 Filme rund um die Uhr. Von Blockbustern wie "Der Polarexpress", "Tatsächlich ... Liebe" und "Der Goldene Kompass" über Komödien wie "Buddy - Der Weihnachtself" und "Schöne Bescherung - Hilfe, es weihnachtet sehr" bis zu Evergreens wie "Weiße Weihnachten" und "Die Geister, die ich rief ...". Mit "Last Christmas" ist auch ein aktueller Film dabei, der erst im vergangenen Jahr im Kino lief.

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke jobbt in "Last Christmas" als Weihnachtself, bis ein Unbekannter in ihr Leben tritt. Die Liebeskomödie mit den unvergesslichen Hits von George Michael startete im November als exklusive TV-Premiere bei Sky und läuft jetzt auch auf Sky Cinema Christmas. Der Sender liegt in dieser Zeit auf dem Sendeplatz von Sky Cinema Family.

Alle Filme sind mit Sky Q und dem Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar. "Weihnachten ist ein Fest für die ganze Familie. In diesem Jahr schenken wir allen Sky Cinema Abonnenten zum ersten Mal einen eigenen Sender, auf dem sie mit ihren Lieben die wunderbarsten Weihnachtsfilme genießen können", sagt Michaela Tarantino, Vice President Cinema Sky Deutschland. "Mit dem Grinch lachen und mit Sissi weinen, was gibt es Schöneres? Einfach auf der Couch gemütlich machen und Sky Cinema Christmas einschalten oder alternativ die Filme jederzeit auf Abruf schauen."

Für den Streaming-Dienst Sky Ticket bietet Sky aktuell ein besonderes Weihnachts-Angebot. Wer sich für Filme und Serien interessiert, kann noch bis zum 31. Dezember drei Monate das Ticket Sky Entertainment & Cinema für einmalig 29,99 Euro buchen (danach monatlich 14,99 Euro).

Jetzt das XMas-Special von Sky Ticket buchen.*

Alle Weihnachtsfilme bei Sky im Überblick:

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.

Quelle: areh