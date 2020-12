Ibiza Affäre um Hans-Christian Strache wird als Serie für Sky verfilmt

Castingshow

10 Jahre "The Voice of Germany": Rückblick auf "unvergessene Momente"

Am Sonntag entscheidet sich, wer die Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" gewinnt. Vorher heißt es, gemeinsam mit den Coaches der verschiedenen Staffeln auf besondere Momente zurückzublicken.

