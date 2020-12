"Tribes of Europa": Neue deutsche Netflix-Serie startet im Februar

Wohin sich Europa in Zukunft entwickelt, beschäftigt nicht nur die Politik und die Gesellschaft. Auch eine neue deutsche Netflix-Produktion nimmt sich dieser spannenden Frage an. Nun gab der Streaming-Gigant das Startdatum von "Tribes of Europa" bekannt.

Mit "Dark" gelang Quirin Berg und Max Wiedemann eine der erfolgreichsten deutschen Serien der letzten Jahre. Nun steht das nächste Erfolgsformat des Produzenten-Duos in den Startlöchern: Der Streaming-Gigant Netflix gab bekannt, dass das neue deutsche Science-Fiction-Abenteuer "Tribes of Europa" am Freitag, 19. Februar 2021, weltweit starten soll. Außerdem wurde ein erster Trailer veröffentlicht.

Das neue Netflix-Original spielt im Jahr 2074 und fußt auf der Prämisse, dass Europa nach einer rätselhaften Katastrophe zerfallen ist. In dieser Postapokalypse ringen mehrere Stämme um die Vorherrschaft. Insbesondere dreht sich die Geschichte um die drei Geschwister Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed) und deren Schicksal.

Showrunner Philip Koch sagte über sein Projekt: "Es ist eine große Freude, mit 'Tribes of Europa' eine ganz eigene, völlig neue Erzählwelt zu kreieren und sie gemeinsam mit einzigartigen und komplexen Charakteren auf einer großen Abenteuerreise zu entdecken." Quirin Berg schloss sich an und kündigte eine "großartige, epische Saga" an.

Rachel Eggebeen, Director EMEA Original Series Netflix, erklärte zudem: "Philip Kochs Idee und seine klare Vision hat uns schnell überzeugt, und wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Serie einem breiten Publikum spannende und fantastische Unterhaltung bieten."

Die sechsteilige Produktion mit 45-minütigen Episoden wurde in Tschechien, Kroatien und Berlin gedreht. Zum Cast gehören neben Henriette Confurius, Emilio Sakraya und David Ali Rashed auch Oliver Masucci, Benjamin Sadler, Robert Finster, Ana Ularu, Jeanette Hain, Jannik Schümann und James Faulkner. Regisseure sind Philip Koch und Maximilian Vetter, als Autoren zeichnen Jana Burbach und Benjamin Seile verantwortlich.

