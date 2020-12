Der Bachelor 2021: Kandidatinnen posieren im Bikini bei Schnee-Shooting

22 Single-Frauen wollen das Herz von "Bachelor" Niko Griesert erobern. Nun hat RTL die Kandidatinnen vorgestellt, die ganz schön freizügig als Schneehasen posieren.

Wegen der Corona-Pandemie wird die neue "Bachelor"-Staffel erstmals in Deutschland gedreht. "Winterzauber statt Sommerfeeling", so das Motto. Ab Mittwoch, 13. Januar 2021, verteilt Niko Griesert Woche für Woche seine Rosen. Dabei hat er die Qual der Wahl: 22 Kandidatinnen haben es durch das Casting geschafft.

"Ein schönes Lächeln und eine positive Ausstrahlung, so was flasht mich! Ich gucke Leuten gerne in die Augen", sagte der neue "Bachelor" über seine Traumfrau. Ein absolutes No-Go für den 30-Jährigen sind dagegen schlechte Manieren. Und die Kandidatinnen werden es bei Niko offenbar gar nicht so leicht haben. "Ich bin leider sehr wählerisch", so der Vater einer Tochter.

Der 30-jährige IT-Projektmanager lernt gerne immer neue Sachen dazu – doch lernt er mit einer dieser 22 Frauen auch seine große Liebe kennen? Wir stellen die 22 Kandidatinnen in einer Bildergalerie vor.

Quelle: areh