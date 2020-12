1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund: Live-Übertragung im Free-TV

Diskussion bei Markus Lanz

"Triage so öffentlich anzudiskutieren, finde ich sehr problematisch"

In der ZDF-Talkshow mit Markus Lanz wurde am Dienstagabend über die Triage und eine heikle Frage diskutiert. Würden sich die Menschen strenger an die Corona-Regeln halten, wenn mehr junge Erkrankte an COVID-19 sterben würden?

