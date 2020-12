Die Rentnercops: 5. Staffel kommt mit neuen Darstellern

Neue Besetzung bei den "Rentnercops": In der fünften Staffel ermitteln Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz. Gespielt werden sie von Bill Mockridge und Hartmut Volle.

Seit Ende September 2020 liefen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ARD-Serie – natürlich unter strengen Corona-Auflagen. Jetzt sind sie abgeschlossen. Fans der Serie werden sich auf ein neues Ermittler-Duo einstellen müssen. Der vor einem Jahr verstorbene Schauspieler Klaus Winkler war bereits 2019 aus der Serie ausgestiegen. Im Juli 2020 starb auch sein langjähriger "Rentnercops"-Kollege Tilo Brückner. Klaus Winklers Nachfolger in der Rolle des Günther Hoffmann – Peter Lerchbaumer – wird in der neuen Staffel ebenfalls nicht mehr dabei sein.

Ab der fünften Staffel ermitteln zwei ganz neue "Rentnercops". Es herrscht wieder mal Personalmangel im Kommissariat und Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) reaktiviert kurzerhand zwei ehemalige Ermittler, um einen kniffligen Fall im Mafiamilieu zu lösen. Dass Mafiaexperte Bielefelder (Mockridge) und der pensionierte Kommissar Schmitz (Volle) sich aus ihrer aktiven Zeit so gar nicht in guter Erinnerung haben, sorgt für reichlich Trubel. Und natürlich treten beide in große Fußstapfen.

In weiteren Rollen sind Katja Danowski (Dezernatsleiterin Vicky Adam), Helene Grass (Gerichtsmedizinerin Dr. Rosalind Schmidt) und Aaron Le (Kommissarsanwärter Hui Ko) zu sehen. Die fünfte Staffel der Vorabend-Serie wird voraussichtlich im Herbst 2021 in der ARD ausgestrahlt.

Quelle: areh