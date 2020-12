Die ultimative Chart Show: Welcher Song war der Hit des Jahres 2020?

Die ultimative Chart Show – Best of 2020 – Die erfolgreichsten Hits des Jahres

Im vergangenen Jahr ging der Titel "Hit des Jahres" wenig überraschend an Shawn Mendes und Camila Cabello. Ihr Duett "Señorita" war ein weltweiter Chart-Erfolg. Wer folgt im jahr 2020 darauf? Wie gewohnt verrät Oliver Geissen zum Ende eines Jahres mit seiner "Ultimativen Chart Show", wer die Listen anführt und was in den letzten Monaten musikalisch wichtig war. Der Gastgeber der langlebigsten RTL-Show krönt die "Hits 2020". In bekannter Countdown-Manier listet er aber nicht nur die 25 größten Single-Hits und die 25 erfolgreichsten Alben des Jahres auf. Geissen beantwortet auch, wie sich deutsche Sänger wie LEA oder Nico Santos gegen internationale Stars wie The Weeknd oder Ava Max behauptet haben.

Sicher, 2020 stand und steht vor allem im Schatten der Corona-Pandemie. Über ihre ganz persönlichen Erfahrungen sprechen Gäste wie der Comedian Mario Barth sowie die Schauspielerinnen-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde.

In der mehr als dreistündigen Show, die bis Mitternacht dauert, dürfen die Auftritte namhafter Musiker nicht fehlen. Auf der Bühne sind unter anderem zu sehen: Pop-Newcomer Tom Gregory gemeinsam mit dem DJ- und Producer-Duo VIZE, die durch den Song "Glad You Came" bekannt wurden. Außerdem sind der Weltmusiker Wes Madiko, Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor sowie Singer-Songwriter LEA und Nico Santos dabei.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH