"Kommissar Wallander": DVD der ersten Staffel zu gewinnen

Die Romane um den schwedischen Kommissar Kurt Wallander sind so beliebt, dass sie gleich mehrfach verfilmt wurden. Die BBC produzierte von 2008 bis 2015 eine eigene Wallander-Reihe mit dem mehrfach ausgezeichneten Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Sir Kenneth Branagh. Nun gibt es die Filme erstmals fürs Heimkino. prisma verlost drei DVDs der ersten Staffel.

"Wallander ist ein wunderbar komplexer und starker Charakter. Als ein Bewunderer der Romane Mankells war es für mich eine große Freude, diesen faszinierend spröden, dabei sehr menschlichen Kommissar spielen zu können", sagt Branagh über die Rolle. Der schwedische Autor Henning Mankell, der am 5. Oktober 2015 verstorben ist, meinte über die Verfilmungen der BBC: "Kenneth Branagh ist ein überaus ausdrucksstarker Schauspieler und hat der Figur einige sehr interessante, wundervolle neue Elemente und eigene Sichtweisen hinzugefügt. Kenneth Branagh hat den Wallander sehr persönlich dargestellt, das finde ich gut."

Staffel 1 der Reihe ist im November erstmals auf DVD erschienen. Staffel 2 bis 4 folgen in der ersten Jahreshälfte 2021.

Die erste Staffel beinhaltet die Filme "Die falsche Fährte", "Die Brandmauer" und "Mittsommermord". Kommissar Kurt Wallander untersucht eine Reihe rätselhafter Verbrechen und scheinbar motivloser Morde in den vermeintlich friedlichen Orten in und um Ystad im schönen Südschweden. Was verbindet den schockierenden Selbstmord einer jungen Frau und den brutalen Mord an einem Regierungsminister? Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem erschlagenen Taxifahrer und dem vermeintlichen Herzinfarkt eines IT-Experten? Und gelingt es Wallander, den Mörder seines Kollegen zu stellen, bevor dieser ein weiteres Mal zuschlägt? Während er dabei überraschende und bisweilen schockierende Wahrheiten ans Licht bringt, muss sich der unvollkommene, aber zutiefst menschliche Kommissar auch seinen ganz persönlichen Dämonen stellen.

prisma und Glücksstern-PR verlosen 3x1 DVD der ersten Staffel, erschienen bei Edel Motion. Einfach bis zum 27. Dezember 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

