| Songtext-Quiz

Am 18. Januar 1969 wurde zum ersten Mal die "ZDF-Hitparade" ausgestrahlt – es war der Auftakt zu einer wahren Erfolgsstory. Unzählige Künstler traten in der Sendung auf und gaben ihre Songs zum Besten, Rekordhalter ist Roland Kaiser mit 67 Auftritten. Mit einer Spezialausgabe feiert das ZDF nun den runden Geburtstag der Kult-Show.

Am 27. April (20.15 Uhr) präsentiert Thomas Gottschalk die Jubiläumsshow "50 Jahre ZDF-Hitparade". Grund genug auch für uns, einmal zurückzublicken. Der Großteil der Lieder, die in der "ZDF-Hitparade" gespielt wurden, waren natürlich Schlager. So mancher Song passte aber nicht ganz ins Genre. Wie textsicher sind Sie noch? Reichen Ihnen wenige Textzeilen, um die Hits von damals noch zu erkennen? Probieren Sie es aus in unserem Songtexte-Quiz. Aber Vorsicht – akute Ohrwurmgefahr!