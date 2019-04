| Instagram-Ranking

"Let's Dance" ein reiner Beliebtheitswettbewerb? Ganz so schlimm ist es noch nicht. Dennoch haben wir uns mal angeschaut, welche Promis und Profi-Tänzer bei Instagram am höchsten im Kurs stehen.

Geht es bei "Let's Dance" nur noch um die Beliebtheit und kaum noch ums Tanzen? In dieser Staffel sind sie wieder besonders laut, die Stimmen, die das behaupten. Denn nicht die Tanzpaare, die laut Jury-Bewertung die schlechtesten Leistungen lieferten, mussten gehen. Stattdessen traf es in den bisherigen vier Shows immer Paare, die von der Jury zumindest ordentliche Noten kassiert hatten, von den Zuschauern aber zu wenig Anrufe bekamen.

Viele Zuschauer fordern deshalb eine Regeländerung. Schließlich greift daheim so mancher zum Telefon, der nicht so sehr auf Schritte und Taktgefühl achtet, sondern einfach seinen Liebling in der nächsten Woche nochmal sehen möchte. Solange die Einschaltquoten stimmen, dürfte RTL die Kritik aber relativ egal sein. Denn beim RTL-Format handelt es sich eben nicht um einen reinen Tanzwettbewerb, sondern in erster Linie um eine Unterhaltungssendung.

Nach nunmehr einem Dutzend Staffeln "Let's Dance" dürfte eines klar sein: Nicht nur für ihre Promi-Lieblinge rufen die Zuschauer an, auch die Profi-Tänzer selbst haben mittlerweile ihre eigene Fanbase entwickelt. In der aktuellen Staffel zwölf sind oder waren einige Tanzpaare am Start, in denen der Profi-Tänzer sogar mehr Instagram-Follower (die ultimative Popularitätswährung der heutigen Zeit) hat als der Promi.

Das ist z.B. bei Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt so, genau wie bei Massimo Sinató und Barbara Becker. Und auch bei der Paarung Ekaterina Leonova/Pascal Hens liegt die Tänzerin in diesem Ranking klar vor ihrem Promi-Partner – immerhin Handball-Weltmeister von 2007. Die gebürtige Russin ist die Instagram-Königin unter den Profi-Tänzern. Nur eine hat noch mehr Follower: Oana Nechiti (310.000), die mittlerweile aber in der DSDS-Jury sitzt und nicht mehr bei "Let's Dance" tanzt.

Hat "Ekat" etwa nur deshalb zuletzt zweimal in Folge gewonnen? Natürlich nicht! Die Tänzerin gehörte sowohl mit Gil Ofarim (2017) als auch Ingolf Lück (2018) zu den Paaren, die regelmäßig hohe Punktzahlen bei der Jury abstaubten. Und auch für Pascal Hens regnet es dank des harten Trainings mit Ekaterina in diesem Jahr Lob von Joachim Llambi und Co.

Hier das Instagram-Ranking der Profi-Tänzer* (Stand: 26. April 2019):

Ekaterina Leonova: 126.000 (Platz 5 gesamt) Massimo Sinató: 113.000 (Platz 6) Erich Klann: 90.000 (Platz 9 gesamt) Kathrin Menzinger: 90.000 (Platz 10 gesamt) Isabel Edvardsson: 84.000 (Platz 11 gesamt) Christian Polanc: 53.800 (Platz 14 gesamt) Robert Beitsch: 40.100 (Platz 18 gesamt) Christina Luft: 34.400 (Platz 19 gesamt) Katja Kalugina: 32.400 (Platz 20 gesamt) Marta Arndt: 25.300 (Platz 23 gesamt) Regina Luca: 19.900 (Platz 24 gesamt) Renata Lusin: 16.400 (Platz 25 gesamt) Valentin Lusin: 16.100 (Platz 26 gesamt) Evgeny Vinokurov: 13.400 (Platz 28 gesamt)

Im Gesamtranking landet "Ekat" immerhin auf Platz fünf. Lediglich Lukas Rieger, "Dschungelkönigin" Evelyn Burdecki, Oliver Pocher und Nazan Eckes haben bei Instagram mehr Follower als die Tänzerin (Spitzname "General"), die in dieser Staffel den Sieg-Hattrick anstrebt. Am wenigsten Follower aller Teilnehmer hat übrigens Burdeckis Tanzpartner Evgeny Vinokurov. Er ist in diesem Jahr aber auch zum allerersten Mal dabei.

Dass Instagram-Follower aber nicht gleich Anrufer sind, musste Sänger und Influencer Lukas Rieger schmerzvoll erfahren. Obwohl er mit Abstand am meisten Fans in dem sozialen Netzwerk hat, war für ihn und Partnerin Katja Kalugina schon nach der dritten Folge Schluss. Obwohl die beiden tänzerisch durchaus gute Ansätz gezeigt haben. (Wer ist weiter? Wer ist raus? Hier berichten wir immer aktuell.)

Hier das Instagram-Ranking der Promis* (Stand: 26. April 2019):

Lukas Rieger: 1,8 Millionen (Platz 1 gesamt) Evelyn Burdecki: 490.000 (Platz 2 gesamt) Oliver Pocher: 210.000 (Platz 3 gesamt) Nazan Eckes: 202.000 (Platz 4 gesamt) Ulrike Frank: 111.000 (Platz 7 gesamt) Ella Endlich: 95.600 (Platz 8 gesamt) Özcan Cosar: 64.900 (Platz 12 gesamt) Benjamin Piwko: 60.200 (Platz 13 gesamt) Kerstin Ott: 51.100 (Platz 15 gesamt) Sabrina Mockenhaupt: 45.000 (Platz 16 gesamt) Pascal Hens: 40.800 (Platz 17 gesamt) Barbara Becker: 30.400 (Platz 21 gesamt) Jan Hartmann: 29.300 (Platz 22 gesamt) Thomas Rath: 15.200 (Platz 27 gesamt)

*in kursiver Schrift die Teilnehmer, die schon rausgeflogen sind

