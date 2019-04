| RTL-Tanzshow

Von Antje Rehse

Die zwölfte "Let's Dance"-Staffel ist im vollen Gange, doch zwei Paare mussten sich schon wieder verabschieden. Beide lagen bei der Jury nicht ganz hinten, doch die Zuschauer entschieden anders. Ist das unfair?

Dass allein eine ordentliche bis gute Jury-Wertung bei "Let's Dance" nicht reicht, mussten schon viele Kandidaten und ihre Profi-Tanzpartner erfahren. Schließlich macht die Platzierung im Jury-Ranking nur 50 Prozent der Gesamtpunktzahl aus. Wer zu wenig Anrufe bekommt, kann also ausscheiden, obwohl er bei der Jury keinen der hintersten Plätze belegt. Das war schon immer so – und schon immer gab es kritische Stimmen.

Nach den ersten zwei Live-Shows der aktuellen "Let's Dance"-Staffel sind diese wieder mal besonders laut. Nach der ersten Sendung musste sich Jan Hartmann (mit Renata Lusin) verabschieden, obwohl die Jury noch fünf Leistungen schlechter bewertet hatte, als die des Schauspielers. In der zweiten Show traf es dann Özcan Cosar (mit Marta Arndt, die bei "Let's Dance" irgendwie kein Glück hat). Drei Tänze fand die Jury schlechter als den Jive der beiden, doch die Zuschauer wählten den relativ unbekannten Comedian und seine Tanzpartnerin raus, die drei schlechter benoteten Paare sind dagegen weiter dabei. (Wer ist weiter? Wer ist raus? Hier alle Infos zur aktuellen Staffel von "Let's Dance".)

Ganz schön bitter – und auch ganz schön ungerecht, finden manche. In den sozialen Medien gab es einen kleinen Shitstorm, vor allem auf der Facebook-Seite von "Let's Dance" regten sich viele Zuschauer auf.

"Es wird Zeit dass das Abstimmungssystem geändert wird. Es kann doch nicht sein das welche die nicht tanzen können weiter kommen und gute Paare deswegen gehen müssen", so eine Zuschauerin bei Facebook. "Hier sollte es wirklich nach Können gehen und nicht nach den Sympathien der Zuschauer. Wann schafft ihr endlich das Zuschauervoting ab", meint eine andere Facebook-Userin.

Sorry,

aber wieso fliegt jetzt jede Woche ein besserer Teilnehmer raus und die schlechten kommen weiter?

Kerstin, Evelyn aber auch Olli sind keine tollen Tänzer.

Es ist eine Tanzshow. Hier geht es ums Tanzen....bitte bewertet das Tanzen!! #LetsDance — marie (@marienslimani) 29. März 2019

Die Meinung vieler: Das Wertungssystem müsse verändert werden, schließlich ginge es bei "Let's Dance" ums Tanzen, und nicht um die Popularität.

Doch das stimmt aus Sicht des Senders nur sehr bedingt. Natürlich geht es bei "Let's Dance" ums Tanzen, aber es ist eben kein sportlicher Tanzwettkampf, sondern eine Unterhaltungsshow. Wenn Oliver Pocher schlechter tanzt als Jan Hartmann, aber Teile des Publikums amüsiert, dann ist es RTL nur recht, wenn der Comedian weitertanzen darf. Hauptsache, die Quote stimmt. Wenn Kerstin Ott sich an der Seite von Regina Luca schwer mit dem "Cha Cha Cha" tut, aber ihre Fans für sie anrufen, freut sich RTL über die Einnahmen durch das Televoting. Und wenn Juror Joachim Llambi – aus welchen Gründen auch immer – bei dem ein oder anderen Kandidaten ein Auge zudrückt und bei anderen deutlich strenger bewertet, dann mag das ungerecht sein, aber auch das gehört zur Show dazu. Die Rolle als "Bad Boy" spielt Llambi jedenfalls seit der ersten Staffel. Der Erfolg gibt dem Dauerbrenner in der "Let's Dance"-Jury recht.

SAT.1 wandelte bei seiner Eistanzshow "Dancing on Ice" das Wertungssystem leicht ab. Auch hier flossen Jury-Bewertung und Zuschauervoting gleichermaßen in die Wertung mit ein. Am Ende mussten die beiden am schlechtesten platzierten Paare allerdings noch einmal ins "Skate off". Danach entschied allein die Jury, welches Paar ausschied und welches Paar weiter mitmachen durfte.

In der SAT.1-Backshow "Das große Backen" entschied 2018 wie immer allein die Jury über den Sieg. Die Folge: Auch hier regten sich viele Zuschauer über das Urteil auf – und das, obwohl eine Kuchen-Verkostung via TV nach aktuellem Stand noch nicht möglich ist.

Fazit: Allen Zuschauern kann man es wohl mit keiner Entscheidung recht machen. Ist aber auch egal, denn – so zynisch das klingen mag –, darum geht es nicht. Die Einschaltquoten jedenfalls dürften RTL nicht dazu bewegen, das Wertungssystem zu ändern. Beim 80er-Jahre-Special in Show zwei sahen im Schnitt 4,23 Millionen Zuschauer zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte RTL den Tagessieg in der Primetime.