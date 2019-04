| Fußball im TV

Von Antje Rehse

Noch acht Mannschaften machen sich Hoffnungen auf den Titel im DFB-Pokal. Die ARD überträgt zwei der vier Viertelfinal-Begegnungen live. Top-Favorit FC Bayern München ist aber nicht im Free-TV zu sehen.

Fünf Erstligisten und drei Zweitligisten träumen vom Finale in Berlin. Der SC Paderborn empfängt den Hamburger SV zum Zweitliga-Duell. Sportlich auf dem Papier die schwächste Paarung, dennoch ein Spiel, das viel Brisanz birgt. Schließlich kam es vor 15 Jahren schon einmal zu einem Pokal-Duell zwischen den beiden. 2004 verschob Schiedsrichter Robert Hoyzer das Spiel zugunsten der Ost-Westfalen (damals Drittligist) und löste damit einen der größten Skandale im deutschen Profisport aus.

Der FC Bayern hat gegen Außenseiter 1. FC Heidenheim zu Hause vermeintlich leichtes Spiel. Auch wenn Heidenheim-Trainer Frank Schmidt davon nichts wissen will. "Wenn wir schon München gezogen bekommen, dann fahren wir dahin, um eine Runde weiterzukommen", sagte der Coach im Interview mit "Sportbuzzer". Die Heidenheimer dürften drauf spekulieren, dass die Bayern-Profis mit ihren Gedanken vielleicht schon beim Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gagen Dortmund sind.

Die anderen beiden Halbfinal-Plätze spielen der FC Augsburg gegen RB Leipzig und der FC Schalke 04 gegen Werder Bremen aus. Für die Königsblauen heißt es, eine völlig verkorkste Saison durch ein gutes Abschneiden im Pokal doch noch ein wenig zu versüßen. "Ich hoffe, dass der Sieg den Jungs ein wenig Vertrauen gibt", sagte Trainer Huub Stevens nach dem 1:0-Sieg der Schalker in der Liga gegen Hannover.

Die ARD darf zwei der vier Spiele live übertragen und hat sich für die zwei Bundesliga-Duelle und somit gegen die Bayern entschieden. Am Dienstagabend ist also das Spiel Augsburg gegen Leipzig im Free-TV zu sehen, am Mittwochabend die Partie zwischen kriselenden Schalkern und Bremen. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. Alle vier Spiele sind dagegen bei Sky zu sehen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal im Überblick:

Dienstag, 2. April 2019

18.30 Uhr: SC Paderborn - Hamburger SV (Sky Sport)

20.45 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig (ARD und Sky Sport)

Mittwoch, 3. April 2019

18.30 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim

20.45 Uhr: FC Schalke 04 - Werder Bremen (ARD und Sky Sport)

