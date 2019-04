| VOX-Sendung

In der vorletzten Folge der aktuellen "Ewige Helden"-Staffel hatte Handballerin Nadine Krause ihr Heimspiel. Sportlich stahl aber Leichtgewicht Andrea Henkel allen die Show.

Die Biathlon-Olympiasiegerin holte sich den Sieg sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel der Folge. Bei der ersten Aufgabe "Nicht loslassen" mussten sich die früheren Top-Athleten in Schräglage an einem Seil über dem Wasser festhalten. Nach und nach fielen die Kandidaten ins Wasser, bis am Ende nur noch Skisprung-Legende Sven Hannawald und eben Henkel übrig waren. Als seine Wintersport-Kollegin entspannt zu ihm rüberschaute, gab auch Hannawald auf.

Auch in Spiel zwei namens "Kraftpaket" musste sich der frühere Vierschanzentournee-Sieger nur Henkel (die nach ihrer Heirat eigentlich Andrea Burke heißt) geschlagen geben. In einer Stierkampf-Arena mussten die "Ewigen Helden" eine Hantel mit Säcken, die ihrem Körpergewicht entsprachen, durch die Manege tragen. Henkel schaffte 72 Bahnen. Beeindruckend! Sven Hannawald buchte aber als Erster einen Platz in den Final-Playoffs, da er in der letzten Sendung nicht mehr von einem der vier ersten Plätze verdrängt werden kann.

Denn auch im letzten Spiel der Folge, dem Heimspiel von Ex-Handballerin Nadine Krause, war Hannawald vorne mit dabei (Platz drei) und sicherte sich so gemeinsam mit Henkel den Wochensieg. Ihr Heimspiel "Farbenwerfen" entschied Krause vor Gewichtheber Matthias Steiner für sich. Hier war vor allem die Geschicklichkeit der Kandidaten gefragt: Sie mussten mit Bällen bestimmte Boxen treffen.

Nadine Krause wurde 2006 zur Welthandballerin gewählt und ist bis dato die einzige Deutsche, die mit diesem Titel ausgezeichnet wurde. Im Rückblick auf ihre Karriere berichtete sie, wie eine Verletzung sie fast die Karriere gekostet hätte. Als Kind brach Krause sich den Arm, die Ärzte wollten ihn amputieren. Doch der Arm konnte gerettet werden und Krause legte eine beeindruckende Karriere hin. 2012 beendete sie ihre Laufbahn, auch aufgrund diverser Verletzungen. Heute arbeitet sie in der Versicherungsbranche. "Sie war die beste Handballerin der Welt, aber sie ist so bescheiden", lobte nicht nur Boxerin Susi Kentikian die frühere Sportlerin.

In der abschließenden Folge hat Andrea Henkel ihr Heimspiel und es stehen nochmal drei Wettkämpfe an. Die vier "Helden" mit den meisten Punkten kämpfen dann in den Playoffs um den Titel.

Und so steht es vor der letzten Sendung: