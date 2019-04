Im Alter von 88 Jahren

Von teleschau

Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Im Alter von 88 Jahren starb sie in ihrem Haus am Starnberger See nach langer schwerer Krankheit. Das ließ ihre Tochter, Schauspielerin Katerina Jacob, am Freitag über ihre Agentur mitteilen.

Ellen Schwiers litt schon seit längerer Zeit an Nerven-Schmerzen und wurde rund um die Uhr ihrem Haus betreut. In einem Interview mit der "Abendzeitung" hatte die Schauspielerin erst kürzlich erklärt, sie sei bettlägerig und könne nicht mehr laufen. Trotz Therapie konnten ihre Schmerzen nicht gelindert werden, Schwiers zog aktiv Sterbehilfe in Betracht. Nach Angaben ihrer Agentur verstarb Ellen Schwiers friedlich im Kreise ihrer Familie.

Seit 1947 wirkte Ellen Schwiers in über 200 Fernsehproduktionen und 60 Filmen mit und galt als "Grande Dame des deutschen Schauspiels". Zeit ihres Lebens war sie auch auf den Theaterbühnen zu Hause, spielte die "Buhlschaft" bei den Salzburger Festspielen und wurde 1984 Intendantin der Burgfestspiele Jagsthausen. Ellen Schwiers wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt sie 1989 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

1956 heiratete sie den Filmproduzenten Peter Jacob. Ihre Kinder Katerina Jacob und Daniel Jacob wurden ebenfalls Schauspieler. Sohn Daniel verstarb bereits im Alter von 21 Jahren.

1982 gründete Ellen Schwiers mit ihrem 1992 verstorbenen Mann und ihrer Tochter das Tourneetheater "Das Ensemble". Zu ihren letzten großen Theatertourneen zählen "Mutter Courage und ihre Kinder" und "Martha Jellneck". 2015 stand sie anlässlich ihres 70-jährigen Bühnenjubiläums zum letzten Mal auf der Bühne – in "Altweiberfrühling", zusammen mit Tochter Katerina Jacob.

Quelle: teleschau – der Mediendienst