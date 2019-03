Mit Heino, Howie und Nicole

Eine Fernsehsendung, die regelmäßig über 20 Millionen Zuschauer vor die Bildschirm lockt? Was heute utopisch klingt, war für die "ZDF-Hitparade" in den 70er- und 80er-Jahren völlig normal. Angesichts des 50-Jahre-Jubiläums der einstigen Kultsendung wirft Showmaster Thomas Gottschalk in einer großen Samstagabend-Show (27. April, 20.15 Uhr, im ZDF) einen Blick auf die legendäre Musiksendung zurück.

Mit zahlreichen Originalinterpreten lässt der 68-Jährige die größten Hits, die schrägsten Outfits und besondere Einspielfilme Revue passieren. Auch das Schaffen des 2018 verstorbenen Kultmoderators Dieter Thomas Heck wird im Rahmen der Sendung gewürdigt.

Zu Gast bei der Show, die am 12. April in Offenburg aufgezeichnet wird, ist das Who is Who der deutschen Schlagerszene. Neben Howard Carpendale, Matthias Reim und Marianne Rosenberg, lassen es sich auch Stars wie David Hasselhoff, Heino und Nicole nicht nehmen, beim Jubiläumsfest mit dabei zu sein. Ebenso mit von der Partie sind die einstigen Moderatoren Uwe Hübner und Viktor Worms, sowie der Regisseur Pit Weyrich.

Die "ZDF-Hitparade" lief zwischen 18. Januar 1969 und 14. Oktober 2000 insgesamt 368-mal. Maßgeblich geprägt wurde sie von Moderator Dieter Thomas Heck, der die Show bis 1984 präsentierte. Auf die monatlichen Ausgaben fieberten Schlagerfans jeden Alters wochenlang hin und versammelten sich wie bei einem Familienritual vor der Mattscheibe. Für Schlagergrößen wie Chris Roberts, Jürgen Drews und Michelle waren die Auftritte auf der Bühne der "Hitparade" der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere.

