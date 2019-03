| Auswärtsspiel gegen die Niederlande

Zum Auftakt der EM-Qualifikation wartet auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine harte Aufgabe. Das Team von Joachim Löw, das mitten in einem Umbruch steckt, muss in der Niederlande antreten. RTL berichtet ab 20.00 Uhr live aus Amsterdam, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

2018 war für das DFB-Team ein Jahr zum Vergessen. Nicht nur, aber vor allem wegen des Vorrunden-Aus' bei der WM in Russland. Die Niederlande hatte sich für das Turnier gar nicht erst qualifiziert, befindet sich aber nun im Aufschwung. In der Nations League qualifizierte sich das Team von Bondschoach Roland Koeman fürs Halbfinale, setzte sich in seiner Gruppe gegen Deutschland und Weltmeister Frankreich durch.

Joachim Löw und seine Mannschaft mussten sich in der Nations League dagegen mit dem letzten Platz in der Gruppe abfinden. Nach der Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng gab es am vergangenen Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Serbien ein 1:1, bei dem das Team zunächst schwach aufspielte, sich in Hälfte zwei aber deutlich steigerte. Gegen die Niederlande soll nun der Start in die EM-Qualifikation gelingen, doch die Favoritenrolle hat das DFB-Team ganz sicher nicht inne.

RTL hatte bereits das Länderspiel gegen Serbien übertragen, Jürgen Klinsmann gab seinen Einstand als TV-Experte. Der frühere Bundestrainer wird auch das Spiel in den Niederlanden gemeinsam mit Moderator Florian König für den Kölner Sender analysieren. Marco Hagemann wird das Spiel kommentieren. Eine interessante Neuerung: Wenige Minuten vor dem Anstoß gibt Löw ab sofort ein Live-Interview am Spielfeldrand.

Der lange Fußballabend bei RTL beginnt um 20.00 Uhr und endet um Mitternacht. Nach dem Spiel Niederlande - Deutschland (Anpfiff 20.45 Uhr) zeigt der Sender noch Zusammenfassungen weiterer Spiele der EM-Qualifikation.

Die insgesamt acht Spiele im Rahmen der European Qualifiers finden zwischen dem 24. März und dem 19. November statt. Neben den Niederländern hat es die deutsche Mannschaft dabei mit Nordirland, Estland und Weißrussland zu tun.

