Andrea Berg gibt private Einblicke: dafür braucht sie ihren Ehemann auf Tournee wirklich

Andrea Berg jagt aktuell von einem Termin zum nächsten. Die Schlagersängerin befindet sich auf ihrer großen Tour und besucht zahlreiche Städte. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Seit 2007 ist sie mit dem Unternehmer verheiratet. Dabei nimmt der 65-Jährige eine wichtige Funktion während der Tour-Zeit ein. Wofür Andrea Berg ihren Mann nach ihren Konzerten braucht und was die beiden auf der Tour machen, hat der Schlagerstar verraten.

Abends im Tourbus

Die Unterstützung ihres Ehemanns ist Andrea Berg auf Tour wichtig. "Er fiebert genauso mit, er weiß genau, wo was passiert und wenn was klappt", gibt die gelernte Arzthelferin im Interview mit "Brisant" einen Einblick in ihr Tour-Leben. Nach all den Erlebnissen und Eindrücken, die sie während ihrer emotional aufwühlenden Konzerte sammelt, ist ihr ein Abendritual mit Ulrich Ferber besonders wichtig. Nach den Shows lassen sie und ihr Ehemann das Erlebte „Revue passieren“ und verarbeiten das Gesehene durch Gespräche.