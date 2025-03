Beatrice Egli macht Baby-Plan öffentlich: "Alles gut unter einen Hut bekommen. Kinder und Karriere"

Immer wieder wird spekuliert, ob Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sind. Die beiden sind häufig zusammen in Schlagershows zu sehen und pflegen ein inniges Verhältnis. Doch ein Liebespaar scheint die Schlagerstars nicht zu sein. Nun hat die 36-Jährige einen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Nachwuchs ist bei Beatrice Egli offenbar ein aktuelles Thema, wie sie verriet. Ist Beatrice Egli schwanger?

Beatrice Egli zwischen Kind und Karriere Beatrice Egli stammt aus einer großen Familie. Ihre Eltern betreiben in der Schweiz eine Metzgerei und haben insgesamt vier Kinder. Von so vielen Sprösslingen träumt auch der Schlagerstar. „Ich liebe Kinder über alles und bin ein totaler Familien-Typ“, verriet die 36-Jährige der „Illu der Frau“. Und nicht nur das, die Schlagersängerin hatte schon vor längerer Zeit geplant, wie sie ihre Karriere, voller Termine, mit dem Muttersein in Einklang bringen kann. "Man kann alles gut unter einen Hut bekommen. Kinder und Karriere. Da bin ich mir sicher", erklärte die Schweizerin. Doch wie ist der aktuelle Stand? Bekommt die "Alles, was du brauchst"-Sängerin bald Nachwuchs?

Kein Schlager-Baby mit Florian Silbereisen Ein gemeinsames Schlager-Baby von Florian Silbereisen und Beatrice Egli wird es wohl nicht geben. Beide Musiker haben bislang eine Beziehung dementiert. Doch wie steht es nun um die Familienpläne der 36-Jährigen?

Mit Flirts auf der Bühne befeuern Beatrice Egli und Florian Silbereisen die Gerüchteküche. Doch beide dementieren stets eine Liebesbeziehung miteinander zu haben. (Foto: picture alliance/Monika Skolimowska)

Die Schlagersängerin und ihr Ex-Freund Dass die gelernte Friseurin mit ihrem Partner Reto Steiner bis 2014 liiert war, ist kein Geheimnis. Fünf Jahre waren die beiden ein Paar. Ihr Liebesleben mit ihrem 12 Jahre älteren Partner hielt Beatrice Egli damals aus der Öffentlichkeit raus. Zum einen, weil die Sängerin ihr Privatleben schützen wollte und zum anderen, da Reto Steiner selbst nicht in der Öffentlichkeit stehen wollte. "Wenn er nicht ins Rampenlicht will, respektiere ich das", erklärte Beatrice Egli damals. Nach der Trennung folgte kein Rosenkrieg. Im Gegenteil. Die Schweizerin verriet, dass sie mit ihrem Ex nur gute Erfahrungen gemacht hätte und auch ein gutes Verhältnis zur neuen Partnerin von Reto Steiner hätte.

Beatrice Egli: "Es geht nicht ums Aussehen" Seit der Trennung von dem Schweizer gilt die Sängerin offiziell als Single. Dabei würde sich der Schlagerstar über eine neue Beziehung freuen. Bisher scheint es weiterhin bei dem Wunsch nach eigenen Kindern zu bleiben. Doch Beatrice Egli erklärte, offen für die Liebe zu sein. Mit einem neuen Partner soll dann auch das Familienglück kommen. Ihr Traummann sollte "Humor sowie ein großes Herz haben", wünscht sich die Metzgerstochter. "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt", verriet Beatrice Egli in der Koch-Show "Grill den Henssler".