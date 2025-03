"Bergdoktor"-Star liegt im Krankenhaus: "Er war bleich, er hat gezittert"

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

Immer wieder hatte Mark Keller Beschwerden

Schon seit längerer Zeit klagte Mark Keller über Schmerzen. Als der Schauspieler vor einem Jahr an "Let's Dance" teilnahm, tanzte er mit Beschwerden. Auch beim Tennisspielen hatte Mark Keller immer wieder Schmerzen. Es war die Hüfte, die ihm zu schaffen machte. "Heute ist was passiert, was schon lange hätte passieren müssen", berichtet Aaron Keller. Am Donnerstag war es dann so weit. Während die "Bergdoktor"-Fans das Finale der 18. Staffel im Fernsehen schauten, lag Mark Keller unter dem Messer. Vor dem Eingriff war die Sorge des Schauspielers wohl groß. "Er war wirklich sehr nervös", berichtet Aaron Keller. "Er war bleich, er hat gezittert."