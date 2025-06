Björn-Hergen Schimpf: Ex-Moderator verliert ein Bein – und seine Ehefrau an Krebs

"Die große Showtreppe werde ich nicht mehr runtergehen können", erklärte Schimpf dem "Bunte"-Magazin. Nach dem Eingriff sei ihm erst langsam bewusst geworden, was passiert war. Er habe im Aufwachraum einen Arzt sagen hören: "Halten Sie mal den Stumpf." In dem Moment sei klar gewesen: "Das Schlimmste war eingetreten, sie mussten mein Bein abnehmen." Die Ursache für den drastischen Eingriff sieht er im jahrelangen Rauchen – das er trotz allem nach wie vor nicht aufgegeben habe.

Ohnehin geriet über die Beziehung von Schimpf und seiner Frau nur wenig an die Öffentlichkeit. Die beiden hatten sich vor Schimpfs TV-Karriere das Ja-Wort gegeben. Berühmt wurde der gebürtige Norddeutsche in den Siebzigerjahren durch Radio Luxemburg und später durch TV-Shows wie "Was bin ich?", "Björns Welt" oder "Ein Tag wie kein anderer". Auch beim Reisesender Sonnenklar.TV war er zu sehen. 2008 nahm Schimpf am RTL-Dschungelcamp teil und schied auf Platz acht aus.