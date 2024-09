Daniela Katzenberger zu muskulös für Lucas Cordalis: "Nichts Weibliches mehr"!

Die aktuelle Doppelfolge beginnt ebenfalls mit einem Rückblick: Gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis besucht Dani das Café Katzenberger auf Mallorca. "Ich war 23 und so überfordert, als das Café aufgemacht hat, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung", erinnert sich die "Katze" an ihre Zeit als Gastronomin. Heute befindet sich an der Stelle des einstigen Cafés eine Bar, die Rollläden sind verschlossen. Daniela wirkt nachdenklich: "Ich habe heute nicht mehr so die Leichtigkeit, wie ich sie früher hatte: Köpper rein in den Pool ohne Wasser drin – das geht nicht mehr, wenn man ein Kind hat", sagt der TV-Star.