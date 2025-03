Intimes Foto gestohlen: GNTM-Star Rebecca Mir postet es nun selbst

Darya Strelnikova und Fabio Knez wollen heiraten!

Darya Strelnikova und Fabio Knez, bekannt aus Shows wie "Are You The One" und GNTM, haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Die freudige Nachricht teilten sie am Strand von Dubai mit ihren Fans. Zahlreiche Glückwünsche von Reality-Kollegen folgten, doch ein Hochzeitstermin steht noch nicht fest.