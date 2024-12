Iris Abel völlig verändert: So sieht der "Bauer sucht Frau"-Star heute aus

Für Iris und Uwe Abel war ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau" ein voller Erfolg. Der Schweinebauer und die Münchnerin haben sich vor 13 Jahren in der RTL-Sendung von Inka Bause kennen und lieben gelernt. Nun hat die 56-Jährige für eine große Überraschung gesorgt. Mit einem völlig veränderten Look präsentiert sich Iris Abel auf Instagram und ist kaum wiederzuerkennen.