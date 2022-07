Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Jetzt ist das Hollywood-Glück perfekt: Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) sind nun ganz offiziell Mann und Frau. Das bestätigte die Sängerin am Sonntag per Rundschreiben an ihre Fans. "We did it!", zu Deutsch etwa "Wir haben es getan!", heißt es darin. Man habe sich in einer kleinen Hochzeitskapelle in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada um kurz nach Mitternacht das Jawort gegeben. Ihren Newsletter unterschrieb sie mit ihrem neuen Namen Mrs. Jennifer Lynn Affleck und bestätigte damit gleichzeitig, dass sie den Namen ihres Mannes ab sofort führen wird.