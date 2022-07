Mein Mann kann: Neue Folgen in SAT.1 – mit neuem Moderator

Vertrauen ist in einer Partnerschaft unerlässlich. Doch allzu blauäugig sollte man seine Spiel-Chips in den fünf neuen Folgen der SAT.1-Montagabendshow "Mein Mann kann" dann doch nicht setzen.

"Auch in 3.000 Jahren wird die Dynamik in einer Partnerschaft immer noch dieselbe sein", sagt der neue Gastgeber der Show-Reihe. "Wir glauben, wir wissen alles über unser zweites Ich, aber auf dem Prüfstand wird es doch gerne mal sehr eng. In einer Show wie 'Mein Mann kann' ist es spannend zu beobachten, in welchen Bereichen wir unsere Partner idealisieren und auf das Beste hoffen und wo wir rein intuitiv schon abwinken. Wir Männer erzählen ja zudem äußerst gerne, was wir angeblich unfassbar gut können."