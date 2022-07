"Sarah Kohr: Schutzbefohlen" – Kritik zum Film heute im ZDF

In den 1990er-Jahren des deutschen Krimifernsehens wurde es als Innovation gefeiert, wenn weibliche Kommissare ermittelten. Meist kehrten Autoren, Produzenten und Darstellerinnen dann "weiche" Faktoren der Polizeiarbeit wie Intuition oder emotionale Intelligenz in den Vordergrund. Bei der ZDF-Figur Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) ist die Sachlage anders. Die LKA-Polizistin erlaubt sich keinerlei Gefühlsduselei und löst zweifellos erlittene Traumata mit präzise ausgeführten Tritten und Faustkantenschlägen gegen oft männliche Widersacher. Die hart arbeitende Lara Croft mag ihr als explizites Vorbild dienen.

In "Schutzbefohlen" (2021, Regie: Bruno Grass), dem fünften Film der Reihe, verhindert Sarah Kohr gleich in der ersten Szene einen tödlichen Anschlag auf den chinesischen Geschäftsmann Mian Chen (Vu Dinh) und dessen kleine Tochter. Schon Chens Vater war in Hamburg unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Zwar lässt sich der ebenso gefährdete wie sensible Chen von einem privaten deutschen Sicherheitsteam rund um Ex-Polizist Olaf Stölzer (Max Simonischek) schützen, doch es konnten den Anschlag nicht verhindern. Bald kommt heraus, dass Sarahs ehemaliger Kollege Henning Lanz (Sebastian Blomberg) der perfide Killer ist.