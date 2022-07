"Ein Tisch in der Provence – Unverhoffte Töchter": Ein schöner Schock!

In ihrer Aufregung fährt Véro eine alte Dame an, die sich hinterher als die demente Mutter ihres Praxispartners Hugo (Nico Rogner) erweist. In der neu eingerichteten Gemeinschaftspraxis gibt es indessen viel zu tun. Erst wenn Hugo seinen Tremor bezwingen und mit ruhiger Hand operieren kann, wird das die bei ihren Patienten so beliebte Véro wirklich entlasten. Dafür aber, dass sich der Familientisch unter den Olivenbäumen im "Medical aus der Provence" wieder füllt, sorgt nicht zuletzt Thérèses Schwester Cathérine (Gesine Cukrowski). Die kehrt überraschend aus Hongkong zurück, nachdem sie Ihren Mann Thierry (Andreas Hoppe) zuvor Hals über Kopf so schmählich verlassen hatte.