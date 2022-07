"Gremlins"-Regisseur sauer: Baby Yoda eine schamlose Kopie?

Baby Yoda ist für viele "Star Wars"-Fans das Highlight der Serie "The Mandalorian". "Gremlins"-Schöpfer Joe Dante allerdings ist kein Fan, um es vorsichtig auszudrücken.

Filmemacher Joe Dante (75) ist kein Fan von Baby Yoda. Der Regisseur ist für die Grusel-Komödien "Gremlins - Kleine Monster" (1984) und "Gremlins 2 - Rückkehr der kleinen Monster" (1990) verantwortlich. Wie das Branchenmagazin "Variety" ihn nun aus einem Interview mit dem "San Francisco Chronicle" zitiert, sei die Disney+-Serie "The Mandalorian" mit ihrer Hauptfigur Baby Yoda eine "schamlose" Kopie der "Gremlins". Baby Yoda sei vor allem von dem Gremlin Gizmo inspiriert worden, so Dante.

Baby Yoda tauchte erstmals in der Pilotepisode der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" (2019) auf. Die Figur wird auch in der dritten Staffel der Serie auftauchen, für diese ist bis jetzt allerdings noch kein Startdatum bekannt.