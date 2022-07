Wacken-"Tatort": Borowski ermittelt unter 80.000 Metalheads

Dieser "Tatort" schlägt einen ganz neuen Ton an: Wie der NDR am Donnerstag bekannt gab, gastiert das Kieler Ermittler-Duo bei seinem neuen Fall "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" auf dem legendären Musikfestival in Wacken. Inmitten von 80.000 Metalheads finden sich die Kommissare Borowski (Axel Milberg) und Sahin (Almila Bargiacik) wieder, um ihren Fall zu lösen. Gedreht wird während der Musikgroßveranstaltung ebenso wie an weiteren Orten in Schleswig-Holstein, etwa Witzhave, Roseburg und Walksfelde.