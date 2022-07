"Die letzte Instanz" – Kritik: Warum schoss die Rentnerin?

Vor dem Berliner Landgericht schießt eine ältere Dame auf einen Obdachlosen. Ein Rechtsanwalt nimmt sich des Falls an.

Die letzte Instanz Kriminalfilm • 14.07.2022 • 20:15 Uhr

Es ist ein ungewöhnliches Verbrechen, das diesen Krimi in Gang bringt: Eine ältere Dame, der man solche Taten nun wirklich nicht zugetraut hätte, holt eine Pistole hervor und beginnt, wie wild auf einen völlig verdutzten Mann zu schießen. Schauplatz des Mordversuchs ist ausgerechnet der Vorplatz des Berliner Landgerichts. Dort musste sich der Obdachlose Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel) gerade wegen eines Diebstahls verantworten – bevor ihm die schießwütige Rentnerin (Gudrun Ritter) nach dem Leben trachtete. Doch was trieb sie an? Der Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) will im Kriminaldrama "Letzte Instanz" (2013), dem zweiten von bislang sechs Verfilmungen aus der Vernau-Reihe, sofort ihre Verteidigung übernehmen. 3sat zeigt den etwas betulichen Krimi nun erneut.

Eine neue Auftraggeberin hat der Rechtsvertreter, der mangels solventer Kundschaft kaum in der Lage ist, das Gemeinschaftsbüro mit seiner Kollegin Marie-Luise (Stefanie Stappenbeck) zu unterhalten, bitter nötig. Doch an der verschlossenen Rentnerin beißt er sich zunächst die Zähne aus. Immerhin hat es Hellmer geschafft, dem Kugelhagel zu entkommen. Der Obdachlose, der pikanterweise ebenfalls von Vernau vertreten wird, hält sich bis auf Weiteres in der Großstadt versteckt. Völlig erschöpft von ihrer Tat wird Margarete Altenburg ins Krankenhaus gebracht – und wimmelt dort Vernau ab. Doch mit etwas Schwiegersohn-Charme gelingt es dem Advokaten, tiefer in den Fall einzusteigen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Basierend auf dem Roman von Elisabeth Herrmann erzählt der ZDF-Krimi (Regie: Carlo Rola) von geschichtsträchtigen Verwicklungen, die weit in die Wirren der Wendezeit zurückführen. Es ist dem Film anzusehen, dass er gerne alttestamentarische Wucht hätte und seine Zuschauer in einem herzlos kalten, grau-in-grau gehaltenen Berlin frösteln lassen möchte. Leider gelingt das – trotz starker Darsteller – nur in Teilen. Immerhin: Bei seiner Erstausstrahlung im ZDF lockte der Krimi über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die letzte Instanz – Do. 14.07. – 3sat: 20.15 Uhr