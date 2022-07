"Sommerfahrt – Zeit heilt keine Wunden": sexuelle Übergriffe bei den Pfadfindern

2011 werden im Zuge der zutage kommenden Missbrauchsskandale am Canisius-Kolleg in Berlin, an der Odenwaldschule und vielen anderen Einrichtungen auch am Bonner Aloisiuskolleg massive sexuelle Übergriffe bekannt. Ein perfides System aus Gewalt- und Machtmissbrauch ermöglichte es, dass dutzende Täter über viele Jahre unbehelligt Kinder und Jugendliche beschädigten.