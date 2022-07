"Zurück in die Schule": Das sind die Promi-Kandidaten

Jörg Pilawa schickt die Promis "Zurück in die Schule". Nun steht auch fest, wer die Kandidaten in der SAT.1-Show sind.

In wenigen Wochen müssen so einige deutsche Promis noch einmal die Schulbank drücken. Sat.1 zeigt ab dem 24. August 2022 immer mittwochs um 20.15 Uhr die Show "Zurück in die Schule". Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer nehmen dabei die Kleinen ein, denn Grundschülerinnen und Grundschüler werden die Stars unterrichten. Jörg Pilawa (56) moderiert die Sendung.