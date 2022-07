"Russland, Putin und die Oligarchen": Tun die Sanktionen den Milliardären weh?

Ihre Wirtschaftsimperien gründeten die russischen Multimilliardäre im Chaos nach der Auflösung der Sowjetunion unter Boris Jelzin in den 90er-Jahren. Noch unter Putin, seit 2000, vermehrten sie ihr Vermögen ins Unermessliche und zählen seitdem zu den reichsten Männern der Welt. Doch Putins Autoritarismus zwang sie, Oligarchen genannt, zur unbedingten Gefolgsamkeit. Wer öffentlich Kritik übte an Putins System, kam hinter Gitter – so wie der Ölmagnat Michail Chodorkowski, der 2003 verurteilt wurde und im Gefängnis landete. Nach der wiedererlangten Freiheit 2013 ging er ins Exil.