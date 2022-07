DIW-Präsident Marcel Fratzscher plädiert für Gaspreisdeckel

Wie Fratzscher im ZDF-"Morgenmagazin" betonte, seien die bisherigen Maßnahmen nur bedingt bei den Menschen angekommen, die derzeit am meisten unter der Krise leiden. "Rentnerinnen und Renter sind viel zu wenig entlastet worden. Auch Menschen, die Sozialleistungen beziehen, haben keinen Schutzmechanismus durch den Staat. Die Politik tut noch nicht genug." Die Lage sei bereits seit Jahren ernst, doch nun stießen viele Bürgerinnen und Bürger an ihre Belastungsgrenze. "Die Menschen haben keine Zeit, die können kein halbes Jahr warten, bis eine Lösung da ist", sagte Fratzscher. "Die Menschen brauchen jetzt dringend Geld in die Tasche, denn die Situation wird nicht besser, sondern in den kommenden Monaten noch mal deutlich schlechter werden."