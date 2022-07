TV total: Pufpaff macht den Partycrasher bei Lindner-Hochzeit

Es war das Thema schlechthin am vergangenen Wochenende: Die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit seiner Verlobten Franca Lehfeldt auf Sylt. Ein Großereignis, bei dem natürlich auch das "TV total"-Team um Showmaster Christian Pufpaff nicht fehlen durfte – auch ohne Einladung.

Für Moderator Pufpaff war klar: Bei der Linder-Hochzeit muss "TV total" dabei sein und für die Zuschauer entsprechend humorvoll berichten. Die Frage war nur, wie? Doch "TV total" wäre nicht "TV total", wenn Pufpaff und Co. nicht ein paar Tricks auf Lager hätten.

Zuerst versuchte der 45-Jährige ein Hochzeitsgeschenk im Hotel des Brautpaares abzugeben und sich so unter die Gäste zu schleichen. Doch die Security roch den Braten und verwies das "TV total"-Filmteam des Platzes. Einen weiteren Versuch, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, wollte Pufpaff kurz darauf an der Kirche, in der die Trauung stattfinden sollte, unternehmen. Bis zum Gotteshaus kam die ProSieben-Truppe aber erst gar nicht. Mehrere Polizeieinheiten versperrten den Weg. "Da ist alles dicht", erklärte Pufpaff den Zuschauern.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch der Moderator hatte noch ein Ass im Ärmel: "Vor zwei Tagen hat uns ein Zuschauer gemailt", erzählte Pufpaff. In der Mail stand, dass der Mann ein Grundstück gegenüber der Kirche besitzen würde. "Wollt ihr nicht das Grundstück mieten?", schlug der Mann "TV total" vor. Und mit einem breiten Grinsen verriet Pufpaff: "Das haben wir dann auch gemietet." Mit bestem Blick und guter Laune positionierten sich Pufpaff und sein Team also auf dem Grundstück gegenüber der Kirche. Zusammen mit einigen Schaulustigen empfing Pufpaff an der Straße das Brautpaar und die prominenten Gäste, darunter der Bundesvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, oder auch der ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet. Diesem versuchte er auch gleich seinen Präsentkorb für das Brautpaar in die Hand zu drücken, jedoch vergebens.

"Heavytones"-Bandleader Herbert Jösch verabschiedet Mit eigenen "TV total"-Fähnchen und -Shirts und süffisanten Sprüchen und Scherzen verwandelte Pufpaff das Eintreffen der Hochzeitsgesellschaft schließlich in eine eigene Comedy-Veranstaltung auf offener Straße. "Also ich würde mich einladen. Das ist wesentlicher sicherer als mich draußen rumrennen zu lassen", betonte der 45-Jährige noch einmal. Sämtliche Versuche, auf die Hochzeit zu gelangen, blieben jedoch erfolglos. "Acht Stunden Warterei und was ist das Resümee? Nichts", konstatierten Pufpaff und ein Passant schließlich."Wir sehen uns bei der Scheidung", warf der Moderator dem Brautpaar noch stichelnd hinterher und reiste enttäuscht wieder ab.