"Pitch Perfect 2" – Kritik: einmal durch den Remixer

In der Fortsetzung des Erfolgsfilms "Pitch Perfect" bekommt es unsere A-cappella-Gruppe mit deutschen Gesangsmaschinen zu tun. Leider fehlt die Lässigkeit des ersten Teils.

Ende 2012 entrümpelte die A-cappella-Girl-Group "Barden Bellas" das angestaubte Genre der Collegekomödie. Dabei war die Story nicht ein einmal besonders originell. Was "Pitch Perfect" auszeichnete, waren ironischer Humor, witzig-überzeichnete Figuren und schmissige Tanzmusik. All das gab es in "Pitch Perfect 2" aus dem Jahr 2015 auch. Doch es fehlt der Fortsetzung, die VOX nun zur besten Sendezeit wiederholt, die Lässigkeit des Originals: Sowohl der Aufbau als auch die Dramaturgie von "Pitch Perfect 2" ähneln dem Vorgängerfilm allzu offensichtlich.