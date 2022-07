ABBA-Star Björn Ulvaeus mit neuer Freundin auf dem roten Teppich

ABBA-Musiker Björn Ulvaeus hat eine neue Frau an seiner Seite. In Stockholm zeigte er sich erstmals mit seiner neuen Partnerin auf dem roten Teppich.

Björn Ulvaeus (77) ist wieder verliebt. Der ABBA-Musiker ist am Dienstag zu der Premiere seines Musicals "Pippi im Zirkus" in Stockholm in Begleitung erschienen. Stolz präsentierte er seine neue Partnerin Christina auf dem roten Teppich.

Ulvaeus warf sich in einen schicken, dunkelblauen Anzug, unter dem er einen nachtblauen Pullover trug. Seine Partnerin erschien in einem khakifarbenen Lederkleid mit Taillengürtel, zu dem sie schwarze Ankleboots mit Nieten und eine große Brille trug. Die beiden hielten sich bei ihrem Auftritt an den Händen und strahlten in die Kamera.