Gerichtsstreit mit Johnny Depp: Amber Heard scheitert mit Aufhebungsantrag

In dem Aufhebungsantrag hatten Heards Anwälte behauptet, dass ein Geschworener nicht ordnungsgemäß überprüft worden sei. Sie stellten deswegen in Frage, ob dieser überhaupt in die Jury hätte berufen werden dürfen. In den Gerichtsdokumenten, die dem Law & Crime Network vorliegen, erklärt die Richterin nun, dass Heard "nicht behauptet", dass der besagte Geschworene "sie in irgendeiner Weise benachteiligt hat". Er wurde "überprüft, für die gesamte Jury gesetzt, beriet sich und kam zu einem Urteil". Es gebe nur einen einzigen Beweis, der dem Gericht vorliege - und zwar, "dass dieser Geschworene und alle Geschworenen ihren Eid, die Anweisungen des Gerichts und die Anordnungen befolgt haben".