Jasmin Wagner ist schwanger: erstes Baby für "Blümchen"

Neben der Schwangerschaft freut sich Wagner noch über eine weitere Veränderung in ihrem Leben. Sie ist nun offiziell von ihrem Ex-Ehemann Frank Sippel geschieden, wie sie auf Instagram bekannt gegeben hat. Dort teilte sie ein strahlendes Foto von sich, während sie ein Schild mit der Aufschrift "Just divorced" (zu Dt. "Frisch geschieden") in die Kamera hält.