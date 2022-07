"Criminal Minds" kommt offenbar zurück – mit einigen Original-Stars

Vor zwei Jahren liefen die letzten Folgen der Krimi-Serie "Criminal Minds" beim Sender CBS. Es war das Ende einer Ära: Nach fast 15 Jahren wurde die Serie eingestellt. Nun gibt es gute Nachrichten für alle Fans: Offenbar ist eine neue Staffel in Planung, wie "TV Line" und "Deadline" berichten. Demnach soll der Streamingdienst Paramount+ eine Fortsetzung mit zehn Episoden beauftragt haben, bestätigt ist dies aber noch nicht.

Joe Mantegna (74), der in der Serie jahrelang David Rossi verkörperte, ließ Fanherzen bereits mit einem Tweet am vergangenen Mittwoch (13. Juli) höherschlagen. Ein Foto zeigt ihn mit erhobenem Daumen an einem Drehset. "Ich mache heute nur eine kleine Inspektion für ein bevorstehendes Projekt", schrieb er. Dazu setzte er das Hashtag "#criminalminds".