"Dahoam is Dahoam": Jutta Speidel spielt eine Schamanin

Gastrolle für Jutta Speidel in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Die Schauspielerin wird zur Schamanin.

Zum Auftakt des 15. Jubiläums der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" ist ein besonderer TV-Star zu Gast. Vom 23. bis 25. August ist Jutta Speidel (68) bei "DiD" zu sehen, wie der Sender bekannt gegeben hat. Die Schauspielerin wird eine Schamanin verkörpern, die Sascha (Eisi Gulp, 66) in einer Krise unterstützt. Die Dreharbeiten fanden bereits Anfang Juni im Filmdorf Lansing statt.

Laut BR ist die Schamanin namens Andrea eine alte Bekannte von Sascha. Sie verbringt viel Zeit mit ihm und seiner Freundin Rosi (Brigitte Walbrun, 67). Dabei setzt Andrea auch ihre Fähigkeiten ein. "Es war ein großer Spaß, die Schamanin Andrea zu spielen", sagt Jutta Speidel über die Dreharbeiten. "Es war ein lustiger, kleiner und vor allem verrückter Auftritt. Besonders gefreut hat es mich, wieder mit Eisi Gulp vor der Kamera zu stehen und seinen Charakter auf eine spirituelle Reise zu schicken."

Zuvor wird Hochzeit in "Dahoam is Dahoam" gefeiert: Jenny (Laura Tashina, 31) und Brunnerwirt-Köchin Sarah (Sophie Reiml, 26) geben sich das Jawort. Die Hochzeitsfolge ist am 22. August um 19:30 Uhr im BR zu sehen. Die drei Episoden mit Jutta Speidel als Schamanin Andrea werden vom 23. bis 25. August zur gleichen Uhrzeit ausgestrahlt. Alle Folgen sind bereits ab 18. August in der BR-Mediathek abrufbar.

"Dahoam is Dahoam" wird seit 2007 im BR ausgestrahlt. Nach rund 3.000 Folgen steht 2022 das 15. Jubiläum der Serie an: Laut Sender wird zu diesem Anlass bis in den Oktober "vielfältig und ausgiebig auch im Programm" gefeiert.