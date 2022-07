"Bares für Rares"-Händler Wolfgang Pauritsch versteigert Kamera für 14,4 Millionen Euro

Wenn im ZDF-Nachmittagshit "Bares für Rares" Flohmarktschnäppchen, Erbstücke und Dachbodenfunde versteigert werden, zahlen die Händler in der Regel bar. Nur ganz selten gehen die Verkaufserlöse ins Fünfstellige – der Begriff "Trödelsensation" ist semantisch durchaus dehnbar.

In ganz anderen Sphären war nun jedoch einer der Händler der Show unterwegs. Wolfgang Pauritsch ist im Nebenberuf als Auktionator tätig. In dieser Funktion erlebte er nun das absolute Highlight seiner Laufbahn, wie er in einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account der von Horst Lichter moderierten ZDF-Sendung stolz verkündete.