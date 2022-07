1. FC Kaiserslautern - Hannover 96: Zweitliga-Eröffnung live im Free-TV

Nach vier Jahren 3. Liga meldet sich der 1. FC Kaiserslautern zurück in der 2. Bundesliga – und eröffnet die Saison live im Free-TV. Das Spiel ist nicht nur bei SKY, sondern auch bei SAT.1 zu sehen.

Die "Roten Teufel" sind wieder da: Fußball-Traditionalisten in ganz Deutschland jubelten am 24. Mai gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern. Nach zwei Relegationspartien gegen Dynamo Dresden stand die Rückkehr des Kultklubs in die Zweite Bundesliga fest. Keine zwei Monate später ersetzt die Liga-Realität den Siegestaumel. Zum Auftaktspiel erwartet die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster im heimischen Fritz-Walter-Stadion Hannover 96.