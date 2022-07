"Die Ringe der Macht": Zweiter Trailer dreht sich um Galadriel

Amazon Prime Video hat einen zweiten Teaser-Trailer zur langersehnten Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" veröffentlicht - und damit Fans das Warten bis zum Start am 2. September schmackhaft gemacht. Der zweieinhalbminütige Clip gewährt einen noch tieferen Einblick in die Welt von Mittelerde und dreht sich vor allem um eine auch aus den Filmen bekannte Elbenfigur: Galadriel.

In den mehrfach ausgezeichneten Filmen hatte noch Cate Blanchett (53) die Rolle der schönen Elbenfrau inne, in der Serie wird sie von Morfydd Clark (33) verkörpert. Im Trailer wird deutlich, dass Galadriel eine Vielzahl von Kämpfen bestritten hat, woraufhin sie von High-King Gilgalad (Benjamin Walker, 40) gebeten wird, ihr Schwert aufzugeben. Galadriel macht ihm jedoch klar, dass der Feind noch nicht besiegt sei. "Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe", so die deutlichen Worte von Galadriel. Im Anschluss werden dramatische Kampfszenen gezeigt, die bei der Elbenfrau offensichtlich ihre Spuren hinterlassen haben. Auch der Auftritt des dunklen Herrschers Sauron wird bereits angedeutet.