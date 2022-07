"Kranke Geschäfte" – Kritik zum Film bei ARTE: Medikamententests in der DDR

In der DDR testeten westliche Pharmafirmen ihre Medikamente. Ein fiktives Drama nimmt sich des Themas an. "Kranke Geschäfte" ist nun erneut bei ARTE zu sehen.

"Waffen, Menschen, Kunst. Als Alexander Schalck-Golodkowski für die bankrotte DDR Devisen besorgte, ließ er keine Geldquelle aus", schrieb der Berliner "Tagesspiegel" 2016. Damals hatte das vom Bund geförderte Forschungsprojekt "Klinische Arzneimittelforschung in der DDR" gerade seinen Abschlussbericht zu den jahrzehntelangen Medikamententests westlicher Pharmafirmen in der DDR vorgelegt. Auch – so die Wissenschaftler – wenn die heute höheren Standards in Sachen Patientenschutz dabei nicht immer erreicht wurden, um klassische "Menschenversuche" handelte es sich dabei nicht. Es war eher ein Dreieckshandel zwischen westlicher Pharmaindustrie, der finanziell maroden – aber immer noch gut organisierten – DDR und Patienten, die darauf hofften, mit West-Pharma-Hightech von ihren Leiden kuriert zu werden.