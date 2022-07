"Harter Brocken: Die Fälscherin" – Kritik: bisschen Western-, bisschen Mafia-Parodie

Schläfriger könnte es wieder mal nicht zugehen im Harzstädtchen St. Andreasberg. In "Die Fälscherin" (2020, Regie: Anno Saul), dem fünften Fall der 2015 gestarteten ARD-Donnerstagsreihe "Harter Brocken", droht die Schließung des Polizeireviers wegen Arbeitsmangels. Aus der Landeshauptstadt trifft denn auch schon eine junge Beamtin vom Ministerium ein, die untersuchen soll, "ob sich lohnt, was es kostet". Da hilft es wenig, dass die Bewohner eilig irgendwelche Kindesentführungen oder Schlägereien inszenieren, die nassforsche Landesbeamtin hat das schnell durchschaut.

Rettung kommt für den in sich ruhenden Dorfpolizisten Koops (Aljoscha Stadelmann) allerdings in dem Moment, als Briefträger Heiner (Moritz Führmann) mit dem Ausruf: "Frank, wir haben einen Toten!" um die Ecke biegt. Ein Mann fiel vom Dach eines Ferienhauses, der Beauftragte der kalabrischen Mafia war einem wertvollen Gemälde hinterher.

Polizist Koops, der sich als echter Kunstkenner erweist, erkennt schnell, dass hinter dem Dachsturz Größeres steckt. Alsbald tut er eine einstige Akademie-Kollegin der Malerin auf, unter deren Namen die Fälscherin in Andreasberg abgestiegen ist. So groß sei die Begabung der Mitschülerin gewesen, dass sie selbst alsbald den Pinsel niedergelegt und die Akademie verlassen habe, weiß die Zeugin zu berichten. Koops aber taucht später am Wirtshaustresen noch tiefer in die Seele der Fälscherin ein.