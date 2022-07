Heidi Klum und Tom Kaulitz geben freizügige Einblicke in ihren Urlaub

Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz genießen ihren Urlaub in den Alpen offenbar in vollsten Zügen. Die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin versorgt ihre Fans auf Instagram auch mit freizügigen Bildern.

Auszeit in den Alpen: Das bedeutet für Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz Wander-Ausflüge, Kühe melken sowie freizügige Schnappschüsse. Aktuell nimmt sich das Paar eine Pause in den Bergen, und das Model gewährt ihren Instagram-Followern private Einblicke in den Urlaub: Bilder vor dem Alpenpanorama, Fotos mit einer braun-weißen Kuh und der Tokio-Hotel-Star beim melken – all das wird festgehalten. Zuletzt veröffentlichte Klum sogar ein Oben-Ohne-Foto sowie einen nahezu nackten Ehemann.