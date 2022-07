Luca Hänni und Sarah Engels kommen sich in "Ma Bonita"-Video ganz nah

Beide wurden durch "DSDS" bekannt, nun haben Luca Hänni und Sarah Engels erstmals gemeinsame Sache gemacht. Im Musikvideo zum gemeinsamen Song "Ma Bonita" geht es heiß her. Was sagen denn da die Partner?

"DSDS"-Fans aufgepasst: Luca Hänni (27) und Sarah Engels (29) haben am Freitag (15. Juli) endlich ein Duett veröffentlicht. Zu "Ma Bonita" haben die beiden Stars auch ein heißes Musikvideo gedreht, in dem sie ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Doch wie reagieren ihre Partner auf die innigen Posen? Luca Hänni ist seit Anfang des Jahres mit "Let's Dance"-Profi Christina Luft (32) verlobt, Sarah Engels seit Mai 2021 mit Ehemann Julian (29) verheiratet.

"Nein, wir kommen alle super miteinander klar", antwortet Hänni im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Sarah Engels fügt hinzu: "Sowohl Christina als auch mein Mann waren mit dabei und haben keinerlei Gründe eifersüchtig zu sein. Uns vier verbindet eine Freundschaft und jeder weiß, wem sein Herz gehört."

Das Musikvideo zu drehen, habe beiden "sehr viel Spaß" gemacht, wie sie weitererzählen. Schließlich kennen sich die Sänger "schon gefühlt eine halbe Ewigkeit", so Engels. "Wir haben sehr viel gelacht." Hänni erklärt: "Es war ein toller, aber auch anstrengender Tag. Ich finde, wir haben die Musik gut verkörpert und animieren damit hoffentlich auch andere zum Mittanzen."

Das bestätigt auch Hänni: "Zum einen muss ein Song ja immer gut zu beiden passen. Als ich den Song geschrieben habe, musste ich immer daran denken, dass Sarah eine super Duett-Partnerin sein könnte." Außerdem seien "beide sehr beschäftigt und viel unterwegs". "So ein Prozess dauert ja auch gerne mal ein bisschen länger - nun war aber der richtige Zeitpunkt und heute ist es so weit", so der Sänger.