Claus Kleber: So geht es ihm in seinem Ruhestand, der gar keiner ist

Durch die Dreharbeiten habe er seinen Eintritt in den Ruhestand bisher noch gar nicht als solchen wahrgenommen, erzählte der 66-Jährige nun in einem Interview mit der Agentur prisma: "Ich hatte sogar eher noch weniger Zeit für anderes als zuvor."

Zudem stehe nun bereits das nächste Event an, wie Kleber verriet: "Ich feiere jetzt im Juli – durch Corona bedingt – erst meinen Abschied vom 'heute journal' mit einer ziemlich großen Schar Menschen. Danach habe ich zum ersten Mal seit ewigen Zeiten Strecken in meinem Kalender, auf denen ich nicht ausgebucht bin."

Wie ihm das Leben als Rentner gefalle, könne er also erst nach den Feierlichkeiten sagen. Auf die faule Haut legen will sich der promovierte Jurist allerdings nicht – vielmehr sei er sich sicher, auch in der Zukunft an dem ein oder anderen Filmprojekt beteiligt zu sein. "Ich sehe mich als Freiberufler mit besonders viel Freiheit", erklärte der ehemalige Nachrichtensprecher.