Da geht was, Deutschland! – Neue Arbeitsmodelle, die kein Wunschtraum sind

plan b: Da geht was, Deutschland!

Es sind die "besseren Jobs", von denen viele träumen, die aber bedauerlicherweise noch immer nicht ganz leicht zu finden sind. Doch die ZDF-Dokumentation "plan b: Da geht was, Deutschland!" möchte positive Alternativen und richtungsweisende Vorbild-Beispiele aufführen. Und von den Frauen und Männern aus dem Filmbeitrag von Antonia Lilly Schanze und Anne Thiele kann man sich wirklich inspirieren lassen.

Unter dem Titel "Da geht was, Deutschland!" geht es diesmal um den Wunsch nach einer fairen, geschlechtergerechten Bezahlung und um Arbeitsplätze, an denen sich die vielbeschworene Balance zwischen (Familien-)Leben und Beruf auch tatsächlich gut einhalten lässt.

Spannend ist auch das Mitarbeitermodell, das das rund 20-köpfige Team vom Berliner Unternehmen Einhorn, einem Hersteller von fair produzierten, veganen Kondomen und Periodenprodukten, praktiziert. Dabei entscheidet die Belegschaft selbst über die Gehälter und die Anzahl der Urlaubstage. Außerdem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurioserweise ein verbrieftes "Vetorecht gegen Langeweile". So will man in Berlin den eingefahrenen Strukturen im Büroalltag entgegenwirken.